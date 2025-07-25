Гендиректор «Салавата»: «Громких трансферов не планируется»

В новом сезоне у ребят будет постоянная практика, молодые будут биться, не жалея себя, это очень нравится болельщикам», – сказал генеральный директор уфимского клуба.

Также Ринат Баширов заявил, что в новом сезоне финансы «Салавата» ограничены, а уровень зарплат будет скорректирован.