Гендиректор «Салавата»: «Громких трансферов не планируется, есть бюджет – под него соберем команду. Уровень зарплат скорректирован, с рядом игроков придется расстаться»
В новом сезоне у ребят будет постоянная практика, молодые будут биться, не жалея себя, это очень нравится болельщикам», – сказал генеральный директор уфимского клуба.
Также Ринат Баширов заявил, что в новом сезоне финансы «Салавата» ограничены, а уровень зарплат будет скорректирован.
«Уровень зарплат игроков в новом сезоне скорректирован. С рядом хоккеистов нам придется расстаться, так как наши финансы ограничены. Работаем над ликвидацией всех задолженностей, власти республики нам помогают. Планируем провести сезон без превышения наших имеющихся финансов. При этом хочу отметить, что сейчас в «Салавате Юлаеве» собралась интересная команда, способная показать высокий результат!» – заявил Баширов.
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Гендиректор «Салавата»: «Громких трансферов не планируется, есть бюджет – под него соберем команду. Уровень зарплат скорректирован, с рядом игроков придется расстаться»
Игроки молодежки «Спартака» за кричалку «Мы сегодня ###### коней» после победы над ЦСКА оштрафованы на 300 тысяч рублей суммарно, клуб – на 50 тысяч
Мераб Двалишвили: «Противостояние с российским бойцами – это больше, чем просто спорт»
Гендиректор «Салавата»: «Громких трансферов не планируется, есть бюджет – под него соберем команду. Уровень зарплат скорректирован, с рядом игроков придется расстаться»