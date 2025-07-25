Капитану хоккейного «Динамо» урезали зарплату в два раза

Капитан хоккейного «Динамо» Ожиганов столкнулся с урезанием зарплаты почти в два раза
Как стало известно «Матч ТВ», капитану московского «Динамо» Игорю Ожиганову урезали зарплату почти в два раза.
Сегодня официальный сайт КХЛ сообщил, что московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с 32‑летним защитником. Договор рассчитан до 2027 года.
По информации «Матч ТВ», Ожиганов из‑за урезания потеряет 30 млн рублей за сезон — его зарплата сократится с 65 до 35 млн рублей.
В прошлом сезоне КХЛ защитник набрал 23 (6+17) очка в 67 матчах, добавив к этому 10 (2+8) очков в 17 играх Кубка Гагарина.
Капитан хоккейного «Динамо» Ожиганов столкнулся с урезанием зарплаты почти в два раза
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«Граудынь навязал борьбу лучшему саблисту современности» — старший тренер сборной Решетников
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