Капитану хоккейного «Динамо» урезали зарплату в два раза

Как стало известно «Матч ТВ», капитану московского «Динамо» Игорю Ожиганову урезали зарплату почти в два раза.

Сегодня официальный сайт КХЛ сообщил, что московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с 32‑летним защитником. Договор рассчитан до 2027 года.

По информации «Матч ТВ», Ожиганов из‑за урезания потеряет 30 млн рублей за сезон — его зарплата сократится с 65 до 35 млн рублей.

В прошлом сезоне КХЛ защитник набрал 23 (6+17) очка в 67 матчах, добавив к этому 10 (2+8) очков в 17 играх Кубка Гагарина.