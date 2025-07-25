Комтуа и «Динамо» достигли договоренности о продлении контракта

Максим Комтуа договорился с «Динамо» о новом контракте.

© Sports.ru

Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее появилась информация, что 26-летний нападающий может получить 130 млн рублей за 2 сезона в московском клубе.

«Максим Комтуа достиг договоренности с московским «Динамо» о подписании нового контракта, остались только формальности. Теперь весь вопрос в том, когда клуб объявит о трансфере», – сообщили в агентстве Titan Sport Consulting, представляющем интересы канадского нападающего.

В минувшем сезоне Комтуа набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярном чемпионате за «Динамо». В его активе также 13 (7+6) баллов в 15 матчах Кубка Гагарина.