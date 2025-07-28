Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к дому погибшего Ткаченко

Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к дому погибшего 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе нападающего ярославского клуба Ивана Ткаченко. В прошлом сезоне «Локомотив» впервые в истории стал обладателем главного трофея в КХЛ.

© Чемпионат.com

Хоккеисты встретились с отцом погибшего хоккеиста, а болельщики смогли сделать памятные фотографии с Кубком Гагарина.

Самолёт ЯК-42, на борту которого находился основной состав хоккейного клуба «Локомотив», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта «Туношна». Следователи пришли к выводу, что причиной стала ошибка пилота, дело было прекращено в связи с их смертью.