В «Авангарде» объяснили, зачем подписали оборонительного защитника из Америки

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с 28-летним американским защитником Джозефом Чеккони.

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– Как вы нашли Чеккони? Это неизвестный игрок на российском рынке. Судя по статистике, это игрок оборонительного плана. Наверное, с этой ролью мог бы справиться какой-то российский защитник. Расскажите подробнее об этом выборе.

– В принципе мы за Джо следили. Конкретно я за ним следил. Да, это действительно защитник оборонительного плана, от которого не надо ждать очков, голов, игры в большинстве. Для кого-то это проблема, для кого-то счастье, но у нас был перебор с атакующими защитниками в «Авангарде» и при этом ощущалась нехватка защитников оборонительного плана. Тут сошлись совокупность его качеств, плюс достаточно невысокая заработная плата. Тяжело найти российского хоккеиста за эти деньги, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.