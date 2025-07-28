«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Максимом Карповым. Как сообщает пресс-служба, контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе клуба.

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Карпов пополнил состав «Сибири» в августе 2024 года и провёл за новосибирский клуб 54 матча, в которых набрал 14 очков — забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.

Всего в КХЛ нападающий сыграл в 806 матчах, заработав 369 (144+225) очков при общем показателе полезности «+125» и среднем времени на площадке в 14 минут и 14 секунд.

В сезоне-2023/2024 форвард завоевал свой первый Кубок Гагарина в карьере в составе «Металлурга». Ранее в КХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Трактор», «Динамо» (Москва), СКА и «Амур».