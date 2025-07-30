Агент рассказал о тяжелом состоянии Ткачева после расставания с «Авангардом»

После того, как «Авангард» принял решение расстаться с нападающим Владимиром Ткачевым, форвард находился в тяжёлом эмоциональном состоянии, потому что не мог поверить в произошедшее, заявил в интервью «Матч ТВ» агент Шуми Бабаев, представляющий интересы хоккеиста.

© ХК «Авангард»

«Авангард» объявил о расторжении контракта с Ткачевым 19 июля. Договор нападающего с омской командой был рассчитан до 31 мая 2030 года, по условиям соглашения Ткачев был самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. В минувшем регулярном чемпионате форвард провел четыре матча и набрал 5 очков (1+4). В плей‑офф его статистика составила 10 очков (3+7) в 13 играх.

— Насколько позитивным считаете подписание контракта Ткачева с «Металлургом»?

— Состояние Владимира Ткачева сейчас все равно достаточно тяжелое, потому что он до сих пор не может поверить, что такое могло произойти (расторжение контракта с «Авангардом по инициативе клуба, — прим. «Матч ТВ»). Но факт остается фактом. Владимир уже принял эту ситуацию. Теперь, когда он подписал контракт с «Металлургом», понятно, что ему стало легче. Все мысли сейчас о новой команде, уверен, что там у Владимира все получится и все будет хорошо.

— Есть ли у вас уверенность, что в «Металлурге» не поступят с Ткачевым так же, как в «Авангарде», и Владимир полностью доиграет срок нового контракта?

— Вы знаете, мы много с Володей об этом говорили. Я пытался найти в истории «Металлурга» такой момент (расторжение долгосрочного контракта с лидером команды по инициативе клуба, — прим. «Матч ТВ») и, честно говоря, не нашел.

Мы рассматривали все варианты. Когда выбираешь клуб, пытаешься в первую очередь найти плохие примеры, чтобы понимать, к чему надо быть готовым. Но это не значит, что наличие плохих примеров ведет к отказу от сотрудничества. Просто ты понимаешь, чего тебе ждать, — сказал Бабаев в интервью «Матч ТВ».

В понедельник «Металлург» объявил о переходе в клуб Ткачева, соглашение с нападающим рассчитано на два года.

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