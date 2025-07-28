Стала известна зарплата канадца Комтуа по однолетнему контракту с «Динамо»

Максим Комтуа заработает 70 миллионов рублей по новому контракту с «Динамо».

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Об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Канадский нападающий продлил соглашение с бело-голубыми на один сезон.

Прошлый сезон стал для форварда первым за «Динамо» и в КХЛ.

Максим Комтуа набрал 50 (21+29) очков при полезности «плюс 18» в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист отметился 13 (7+6) баллами при полезности «минус 4» в 15 играх.