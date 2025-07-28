Дзюдоист Адамян рассказал о работе в хоккейном СКА с Романом Ротенбергом

Российский дзюдоист Арман Адамян рассказал «Матч ТВ», что работа в хоккейном СКА под началом Романа Ротенберга помогла ему отвлечься от мыслей о непопадании на Олимпиаду‑2024.

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В июле 2024 года Адамян вошел в тренерский штаб хоккейного СКА.

— Как ты попал в тренерский штаб хоккейного СКА?

— Это было как раз после того, как я узнал, что не еду на Олимпиаду. Был дома, занимался семейными делами. Мне Михаил Рахлин и Тагир Хайбулаев позвонили и предложили такую идею. Сказали, что им Роман Ротенберг позвонил и спросил, есть ли у меня желание поработать.

Мне нужно было психологически отвлечься, а это был отличный повод сделать это. После отпуска я уже подключился к работе с хоккейной командой.

— В чем заключалась твоя работа?

— Составлял планы работы по ОФП. Мы работали не на льду, а на земле. Делали упражнения в парах, беговые, на функционалку и так далее. Я вместе с ними тоже все выполнял.

— Но ты и тренировал?

— Да, на меня выделяли где‑то час тренировки. Я полностью отошел от дзюдо и погрузился в мир хоккея. Я смотрел раньше на трибунах, а теперь оказался внутри процесса — другие эмоции. Прошел с ними межсезонье в Новогорске, потом в Сочи. А потом у команды начался свой сезон, я иногда ездил с ними на игры, если у меня получалось по времени: был в Уфе, в Санкт‑Петербурге.

— Расскажи о своем знакомстве с Ротенбергом.

— Меня с ним мой тренер Михаил Анатольевич Рахлин познакомил. Я приехал в Новогорск, Роман Борисович меня тепло встретил, поужинали и пообщались. Он сам дзюдо занимался, следит за борьбой, разбирается в этом виде спорта. У нас есть общий чат с командой СКА. Когда я стал третьим на Большом шлеме в Грузии, Роман Борисович скидывал в чат видео моих бросков и поздравлял, — сказал Адамян «Матч ТВ».

В июне Адамян стал третьим на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии. В 2023 году он взял золото в Катаре.