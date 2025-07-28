Выступавший за «Авангард» хоккеист стал игроком «Металлурга»

Нападающий Владимир Ткачев, ранее покинувший омский "Авангард", заключил контракт с магнитогорским хоккейным клубом "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба "Металлурга".

Контракт с форвардом рассчитан на два года.

19 июля "Авангард" расторг контракт с Ткачевым, соглашение действовало до конца сезона-2029/30. В клубе объяснили данное решение непростой ситуацией с потолком зарплат, поскольку соглашение с форвардом не позволяло усилить проблемные позиции.

Ткачеву 29 лет, он является воспитанником омского хоккея и выступал за "Авангард" с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он из-за травмы провел лишь 4 игры, набрав 5 очков (1 заброшенная шайба + 4 голевых паса), в плей-офф на его счету 10 (3+7) очков в 13 матчах. В сезоне-23/24 Ткачев набрал 75 (20+55) очков в 58 встречах, замкнув пятерку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

В КХЛ нападающий также играл за петербургский СКА, владивостокский "Адмирал", уфимский "Салават Юлаев". Провел 4 матча в Национальной хоккейной лиге за "Лос-Анджелес", отметившись 2 результативными передачами.