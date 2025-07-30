Журова предположила, в каком качестве Овечкин вернется в Россию

Светлана Журова считает, что Александр Овечкин мог бы стать тренером в России.

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф). В активе Гретцки 1016 шайб с учетом плей-офф – это рекорд НХЛ.

Срок соглашения Александра Овечкина с «Кэпиталс» рассчитан до конца сезона-2025/26.