Журова предположила, в каком качестве Овечкин вернется в Россию

Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером в КХЛ. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»
Светлана Журова считает, что Александр Овечкин мог бы стать тренером в России.
6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф). В активе Гретцки 1016 шайб с учетом плей-офф – это рекорд НХЛ.
Срок соглашения Александра Овечкина с «Кэпиталс» рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Овечкин – потрясающий хоккеист, своей игрой он радует весь мир и демонстрирует силу российской школы хоккея. Думаю, что Саша еще поиграет в НХЛ, чтобы побить второй рекорд Гретцки и чтобы уже никто в жизни не превзошел его достижения. Гретцки надо бы поделиться и вторым рекордом. По нынешней форме Овечкин спокойно может играть на высоком уровне и за 40 лет. Поэтому шансы на то, что он побьет второй рекорд Гретцки, высоки. Конечно, было бы здорово, чтобы Овечкин и в России поиграл. Хотя как вариант он может вернуться в Россию уже в качестве тренера. Есть достаточно примеров наших замечательных хоккеистов, которые играли в НХЛ, а затем вернулись и стали хорошими тренерами здесь. Это и Сергей Федоров, и Игорь Ларионов. И Овечкин мог бы, почему нет? Саша может передавать свой богатый опыт как тренер. Все равно человеку свойственно возвращаться домой. В России свободы и демократии намного больше, чем в США. Нет смысла оставаться жить там после завершения спортивной карьеры, здесь уже намного комфортнее», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером в КХЛ. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»
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