КХЛ назвали «бедным родственником НХЛ»

Владимир Юрзинов считает, что КХЛ стала бедным родственником НХЛ.

© Sports.ru

– Самые горячие темы в КХЛ – кадровые революции в «Авангарде» и СКА, появление новых легионеров во главе со Спронгом и Потуральски. Как смотрите на эти пертурбации?

– Не надо пугать фамилиями, для вас они – громкие, для меня – неизвестные. Никогда не увлекался разговорами о легионерах, тем более что в советском хоккее такого понятия и не существовало, поскольку конкуренция среди отечественных мастеров была космической. На том же уровне, что и советский космос.

Поэтому предлагаю поговорить о самом главном для нашего хоккея – о своем, глубинном.

– Пожалуйста.

– Первый вопрос: пошло ли на пользу нашему хоккею отделение КХЛ от ФХР?

Это отделение позволило нам создать миниатюрную копию НХЛ. КХЛ стала дальним и, уж извините, бедным родственником НХЛ.

В их НХЛ поехали Мичков, Демидов и Никишин, в нашу НХЛ – как вы выразились, Потуральски и Спронг. Плюс ребята, у которых по ту сторону океана проблемы с законом.

Понятно, что пока мы можем только мечтать о равноценных разменах, наш удел – игроки АХЛ. Но делаем ли мы достаточно для того, чтобы поставить воспитание Мичковых и Демидовых на поток? Есть ли у нас главный культ советского хоккея – культ ежедневной работы на перспективу своей хоккейной школы, на воспитание молодежи? – сказал бывший тренер сборной СССР.