Аналитик НХЛ предположил, как на «Питтсбурге» скажется уход Малкина

Аналитик НХЛ Майк Рапп в эфире NHL Network предположил, как на «Питтсбург Пингвинз» скажется возможный уход российского нападающего Евгения Малкина. Кроме того, журналист заявил, что капитан «пингвинов» Сидни Кросби может уйти из команды следующим летом.

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