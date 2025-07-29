Тренер «Металлурга» оценил переход Ткачева в клуб

Андрей Разин: «Если бы Ткачев играл за «Металлург», мы бы выиграли серию с «Авангардом». Рассказал о требованиях, его ответы понравились»
Андрей Разин высказался о переходе Владимира Ткачева в «Металлург».
Бывший нападающий «Авангарда» подписал соглашение на два сезона с уральским клубом.
«Ситуация начала развиваться, с моей точки зрения, на Матче года 6 июля, когда Владимир сам подошел ко мне. Мы с ним долго общались один на один, он тогда сказал, что хочет играть в «Металлурге». Я был сильно удивлен тем, учитывая, что тогда у него был «тяжелый» контракт с «Авангардом», но к его расторжению, видимо, все и шло». Я ответил ему, что тоже очень хочу, чтобы он перешел к нам, но давал, наверное, в районе нуля процентов, что это случится. Разговор у нас тогда состоялся очень хороший. Я рассказал ему о своих некоторых требованиях, и его ответы мне понравились. Очень умный и тонкий игрок, на уровне Павла Дацюка. В прошлом сезоне нас как раз Ткачев, если можно так сказать, и остановил в плей-офф: его шайбы в овертаймах предопределили исход. Если бы он играл за нас, мы бы выиграли в той серии с «Авангардом», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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