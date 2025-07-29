Хоккеист Зарипов: Ротенберг даже близко не подобрался к статусу лучшего тренера

Данис Зарипов: «Ротенберг даже близко не подобрался к статусу лучшего тренера. СКА не мог дать ему шанс – клуб становился середняком»
Данис Зарипов заявил, что СКА становился середняком при Романе Ротенберге.
В это межсезонье Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА – вместо него клуб возглавил Игорь Ларионов.
– Романа Ротенберга сняли с должности в СКА. Согласны, что по большей части свою работу он провалил? Вылеты в первом-втором раунде два сезона подряд…
– Знаю лично Романа Борисовича. Он очень амбициозный, любит хоккей, погружен в него. Он изучал все до косточек и не просто так стал главным тренером.
Но, как мы видим, не вышло. Он даже близко не подобрался к статусу лучшего тренера. Мы не можем обсуждать его решения.
Однако результат был очевиден – руководство СКА не могло давать ему еще один шанс, потому что при нем клуб становился середняком, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов.
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