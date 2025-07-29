Агент Кузнецова назвал два варианта продолжения карьеры игрока кроме НХЛ

‎Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего форварда СКА Евгения Кузнецова, рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Михаилу НЮХИНУ о переговорах своего клиента с клубами НХЛ.

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– Ранее вы сказали, что вы и Евгений Кузнецов ведете переговоры с клубами НХЛ. На какой стадии находятся переговоры?

– Скажем так: на начальной.

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– Как считаете, сколько еще лет Евгений способен выступать на уровне НХЛ?

– С его здоровьем минимум 5-6 лет.

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– Если не получится договориться в НХЛ, то возможно ли возвращение Кузнецова в КХЛ?

– Конечно! Он же не будет без хоккея. Если там не получится, то можно продолжать в Швейцарии или КХЛ.

8 апреля СКА расторг контракт с Кузнецовым по обоюдному согласию сторон.