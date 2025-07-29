«Локомотив» объявил тренерский штаб команды во главе с Бобом Хартли

«Локомотив» назвал тренерский штаб команды во главе с Бобом Хартли.

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Ассистентами канадского специалистами стали Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

Тренер вратарей стал Андрей Малков. Тренером по физической подготовке назначен Георгий Кошель.

Боб Хартли возглавил «Локомотив» в это межсезонье, заменив Игоря Никитина, который стал главным тренером ЦСКА.

Добавим, что Хартли, Рябыкин и Звягин вместе работали в «Авангарде», с которым в 2021 году выиграли Кубок Гагарина.