«Локомотив» объявил тренерский штаб команды во главе с Бобом Хартли

Рябыкин, Звягин, Красоткин и Гусов вошли в тренерский штаб Хартли в «Локомотиве»
«Локомотив» назвал тренерский штаб команды во главе с Бобом Хартли.
Ассистентами канадского специалистами стали Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.
Тренер вратарей стал Андрей Малков. Тренером по физической подготовке назначен Георгий Кошель.
Боб Хартли возглавил «Локомотив» в это межсезонье, заменив Игоря Никитина, который стал главным тренером ЦСКА.
Добавим, что Хартли, Рябыкин и Звягин вместе работали в «Авангарде», с которым в 2021 году выиграли Кубок Гагарина.
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