ХК «Локомотив» не сделал чемпионские перстни Никитину и его штабу

Ярославский «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для тренера Игоря Никитина и его штаба в связи с завоеванием Кубка Гагарина в сезоне‑2024/2025, сообщает «Матч ТВ».

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Ранее стало известно, что «Локомотив» не пригласил бывший тренерский штаб на чемпионский парад, который пройдёт 3 августа в Ярославле. В июне тренерский штаб, состоящий из пяти специалистов, подписал контракты с ЦСКА. В тренерском штабе ярославцев состояли Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

29 июля «Локомотив» объявил новый тренерский штаб, куда вошли Боб Хартли, Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Андрей Малков, Георгий Кошель, Вячеслав Гусов и Дмитрий Красоткин.