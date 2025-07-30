«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим

Уфимский «Салават Юлаев» заключил новое соглашение с форвардом Петром Хохряковым, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

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Контракт с 35‑летним игроком рассчитан на один сезон.

Хохряков выступал за «СЮ» в 2018–2022 годах и вернулся в команду в 2024‑м. Ранее хоккеист также играл за омский «Авангард», челябинский «Трактор», хабаровский «Амур» и петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.