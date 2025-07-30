«Динамо» может расстаться с одним из двух игроков ради подписания Гусева

«Динамо» может расстаться с Максимом Джиошвили или Девином Броссо.

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Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб может рассмотреть варианты с обменом или расторжением Максима Джиошвили или Девина Броссо ради подписания Никиты Гусева.

По данным издания, на данный момент у «Динамо» не хватает денег под потолком зарплат на новый контракт Гусева. Зарплата Джиошвили составляет 45 млн рублей, Броссо – 40. Напомним, что канадский нападающий еще не провел ни одного матча за «Динамо», он перешел в клуб в это межсезонье.

Отметим, что «Матч ТВ» ранее сообщил, что клуб сможет вписать зарплату Гусева в потолок после переподписаний Кирилла Адамчука, Игоря Ожиганова и Владислава Подъяпольского.

В прошедшем сезоне 33-летний Никита Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном чемпионате, набрав 69 (29+40) очков в 68 играх. Нападающий также отметился 11 (5+6) баллами в 17 матчах плей-офф.