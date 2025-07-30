Вайсфельд высказался о контрактах с понижением зарплат в ХК «Динамо»

Вайсфельд о контрактах Адамчука и Ожиганова: «Неужели ни у кого в КХЛ нет вопросов? Странности с понижением зарплат видят все, это издевательство над регламентом. Зачем тогда ввели потолок?»
Леонид Вайсфельд высказался о контрактах с понижением зарплат в «Динамо».
Ранее клуб переподписал соглашения Кирилла Адамчука, Игоря Ожиганова и Владислава Подъяпольского.
«Комтуа, конечно же, усилит «Динамо», по нему нет вопросов. Но мне непонятно, как динамовцы найдут место под потолком зарплат для Никиты Гусева? Это дорогой игрок. Для меня новые контракты Адамчука и Ожиганова просто удивительны. Неужели ни у кого в лиге нет вопросов? Эти странности с понижением зарплат видят все. Это же издевательство над регламентом. Зачем ввели тогда потолок зарплат? Не надо себя обманывать», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Вайсфельд о контрактах Адамчука и Ожиганова: «Неужели ни у кого в КХЛ нет вопросов? Странности с понижением зарплат видят все, это издевательство над регламентом. Зачем тогда ввели потолок?»
Кирьяков про Глушенкова: «Он не Месси или Роналду, должен перестать строить из себя девочку. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. Максим может пойти по дорожке Дзюбы»
Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером в КХЛ. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»
Вайсфельд о контрактах Адамчука и Ожиганова: «Неужели ни у кого в КХЛ нет вопросов? Странности с понижением зарплат видят все, это издевательство над регламентом. Зачем тогда ввели потолок?»
Кирьяков про Глушенкова: «Он не Месси или Роналду, должен перестать строить из себя девочку. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. Максим может пойти по дорожке Дзюбы»
Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером в КХЛ. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»