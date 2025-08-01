Экс-гендир «Сибири» оценил медийные потери КХЛ после ухода Ротенберга

Бывший генеральный директор «Сибири»Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о возможных медийных потерях КХЛ после отставки Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА.

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«Романа Ротенберга будет не хватать в КХЛ? Конечно, он очень яркая личность. Всегда впереди, всегда заметен. Поэтому когда такая личность уходит из медиапространства, это очень заметно. Роман Борисович привлекал очень много внимания, заставлял людей спорить, мыслить», – приводит слова Фастовского «РБ Спорт».

Ротенберг покинул СКА 2 июня. Решение по его увольнению принял новый совет директоров армейцев. На посту главного тренера его сменил Игорь Ларионов, работавший ранее в нижегородском «Торпедо».

1 июля стало известно, что Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо». Перед российским специалистом стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея системы бело-голубых.

6 сентября динамовцы начнут регулярный чемпионат КХЛ-2025/26 матчем против ЦСКА. Игра состоится в Москве на стадионе «ЦСКА Арена».