«Металлург» поздравил Малкина с 39-летием: «Желаем продолжать творить магию на льду, бить рекорды и оставаться примером для юных хоккеистов!»

Sports.ru

«Металлург» поздравил Евгения Малкина с днем рождения.

«Металлург» поздравил Малкина с 39-летием
© Sports.ru

Сегодня, 31 июля, форварду «Питтсбурга» исполнилось 39 лет.

Евгений Малкин является воспитанником школы «Металлурга».

«Евгению Малкину – 39 лет! Поздравляем воспитанника «Металлурга» с днем рождения! Желаем продолжать творить магию на льду, бить рекорды и оставаться примером для множества юных хоккеистов!» – говорится в сообщении «Металлурга».
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