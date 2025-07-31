«Металлург» поздравил Малкина с 39-летием: «Желаем продолжать творить магию на льду, бить рекорды и оставаться примером для юных хоккеистов!»
«Металлург» поздравил Евгения Малкина с днем рождения.
Сегодня, 31 июля, форварду «Питтсбурга» исполнилось 39 лет.
Евгений Малкин является воспитанником школы «Металлурга».
«Евгению Малкину – 39 лет! Поздравляем воспитанника «Металлурга» с днем рождения! Желаем продолжать творить магию на льду, бить рекорды и оставаться примером для множества юных хоккеистов!» – говорится в сообщении «Металлурга».
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Генменеджер «Авангарда»: «Перчинка в противостоянии с «Локомотивом» есть и без Хартли. Мы 2 сезона играли по 7 матчей в плей-офф. Эти игры были украшением Кубка Гагарина»
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