Владимир Плющев высказался о ситуации с чемпионскими перстнями штаба Никитина.

Ранее появилась информация о том, что «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для Игоря Никитина и его штаба. В мае клуб под руководством Никитина впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Трактор» (4-1).

В межсезонье тренер Игорь Никитин покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА. Туда же перешел весь его штаб.

3 августа в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива», штаб Никитина не был приглашен на мероприятие.