Стало известно, в каком звене будет играть Овечкин в сезоне-2025/26

Овечкин будет играть в 1-м звене «Вашингтона» со Строумом и Бовилье в сезоне-2025/26 по версии сайта НХЛ
Александра Овечкина поставили в 1-е звено в предварительном составе «Вашингтона».
Официальный сайт НХЛ опубликовал вариант сочетаний «Кэпиталс» в сезоне-2025/26.
Звенья выглядят следующим образом:
Александр Овечкин – Дилан Строум – Энтони Бовилье;
Алексей Протас – Пьер-Люк Дюбуа – Том Уилсон;
Сонни Милано – Коннор Макмайкл – Райан Леонард;
Брэндон Дьюхэйм – Ник Дауд – Джастин Сурдиф;
Расмус Сандин – Джон Карлсон;
Джейкоб Чикран – Тревор ван Римсдайк;
Мартин Фегервары – Мэтт Рой;
Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.
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