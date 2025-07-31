Овечкин будет играть в 1-м звене «Вашингтона» со Строумом и Бовилье в сезоне-2025/26 по версии сайта НХЛ

Sports.ru

Александра Овечкина поставили в 1-е звено в предварительном составе «Вашингтона».

Стало известно, в каком звене будет играть Овечкин в сезоне-2025/26
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Официальный сайт НХЛ опубликовал вариант сочетаний «Кэпиталс» в сезоне-2025/26.

Звенья выглядят следующим образом:

Александр Овечкин – Дилан Строум – Энтони Бовилье;

Алексей Протас – Пьер-Люк Дюбуа – Том Уилсон;

Сонни Милано – Коннор Макмайкл – Райан Леонард;

Брэндон Дьюхэйм – Ник Дауд – Джастин Сурдиф;

Расмус Сандин – Джон Карлсон;

Джейкоб Чикран – Тревор ван Римсдайк;

Мартин Фегервары – Мэтт Рой;

Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.

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