Названы россияне, которые должны первыми попасть в Зал славы НХЛ

Издание The Athletic опубликовало список хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые должны одними из первых получить место в Зале славы по окончании карьеры.

© Газета.Ru

В списке оказались пять российских игроков: нападающие Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа»), а также вратари Сергей Бобровский («Флорида») и Андрей Василевский («Тампа»).

Также в списке оказались известные хоккеисты, например Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и другие.

Победителем Кубка Стэнли 2025 года стала «Флорида», которая в заключительном матче финальной серии против «Эдмонтона» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».