ХК «Торпедо» представил обновленную эмблему

Хоккейный клуб «Торпедо» обновил свою эмблему и представил ее.

© ХК "Торпедо"

«Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя свой взор только вперед! Мы смотрим в будущее и меняемся для вас, задавая новые смыслы в хоккее, жизни и собственном стиле», — передает пресс-служба нижегородцев.

© ХК «Торпедо»

В прошлом сезоне КХЛ «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции.

Новым тренером команды стал Алексей Исаков, ранее приведший «Торпедо-Горький» к чемпионству в ВХЛ.