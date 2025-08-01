«Торпедо» представило обновленную эмблему

Спорт день за днем

Хоккейный клуб «Торпедо» обновил свою эмблему и представил ее.

ХК «Торпедо» представил обновленную эмблему
© ХК "Торпедо"
«Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя свой взор только вперед! Мы смотрим в будущее и меняемся для вас, задавая новые смыслы в хоккее, жизни и собственном стиле», — передает пресс-служба нижегородцев.
© ХК «Торпедо»

В прошлом сезоне КХЛ «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции.

Новым тренером команды стал Алексей Исаков, ранее приведший «Торпедо-Горький» к чемпионству в ВХЛ.

Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости
Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости