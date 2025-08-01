«Спартак» поместил словацкого хоккеиста в список отказов

«Спартак» поместил словацкого защитника Михала Чайковски в список отказов, сообщает пресс‑служба московского клуба.

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Чайковски выступает за «красно‑белых» с сезона‑2023/24, всего за команду он провел 111 матчей и набрал 51 очко (14 шайб и и отдал 37 результативных передач). Ранее 33‑летний хоккеист играл за новосибирскую «Сибирь», московское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист».

— В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе, — говорится в сообщении.

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.