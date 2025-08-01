Плющев оценил рейтинг кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы

Экс-главный тренер национальной сборной России Владимир Плющев прокомментировал рейтинг издания The Athletic, который составил список действующий игроков НХЛ, которые одними из первых должны войти в Зал хоккейной славы.

«Достойные ребята. Думаю, что каждый из них может побороться за это почетное звание, но у Овечкина гораздо больше шансов», - заявил Плющев «Матч ТВ».

В рейтинг из россиян также вошли Евгений Малкин, Никита Кучеров, Сергей Бобровский и Андрей Василевский.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2024-2025 Александр Овечкин забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач (73 очка). В плей-офф российский форвард набрал 6 очков (5 шайб + 1 голевая передача).

Контракт форварда сборной России с «Вашингтон Кэпиталз» действует до окончания сезона 2025-2026.

В апреле этого года 39-летний Овечкин побил рекорд по Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.