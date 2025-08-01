Двое игроков «Витязя» подпишут контракты с «Куньлунем»

Вратарь Андрей Кареев и нападающий Иван Чехович подпишут контракты с «Куньлунем», сообщает пресс-служба «Витязя», за который оба игрока выступали в прошлом сезоне.

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30-летний Кареев в прошлом сезоне провёл 15 матчей, в которых одержал шесть побед с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.

26-летний Чехович в прошлом сезоне набрал 36 (12+24) очков в 47 матчах. Всего в КХЛ форвард провёл 274 матча, в которых набрал 135 (67+68) очков.

Напомним, из-за финансовых проблем подмосковный «Витязь» не примет участия в следующем сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

Ранее бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры «Куньлунь Ред Стар» в следующем сезоне.