Тренер Воробьев: «Локомотиву» не хватило гибкости

Руководству ярославского хоккейного клуба "Локомотив" не хватило гибкости в вопросе приглашения бывшего тренерского штаба во главе с Игорем Никитиным на чемпионский парад, который пройдет 3 августа. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ярославской команды, заслуженный тренер России Петр Воробьев.

В мае этого года "Локомотив" под руководством Игоря Никитина впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В середине июня было объявлено, что Никитин расторг контракт с ярославским клубом, который действовал до 2027 года. Позже было объявлено о заключении тренером контракта с ЦСКА, вместе с ним в армейский клуб перешли многие специалисты из штаба Никитина. 3 августа в Ярославле пройдет чемпионский парад, по информации ТАСС, "Локомотив" специально перенес парад, чтобы Никитин не имел возможности посетить его из-за начала у команд Континентальной хоккейной лиги тренировочных сборов.