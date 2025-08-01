Экс-тренер сборной России назвал хоккеистов, которые должны войти в Зал славы

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил «Матч ТВ», что Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Сергей Бобровский и Андрей Василевский достойны войти в Зал славы.

Ранее издание The Athletic опубликовало список действующий игроков НХЛ, которые, по мнению портала, одними из первых должны войти в Зал хоккейной славы после завершения карьеры. Среди россиян в список вошли Овечкин, Малкин, Кучеров, Бобровский и Василевский.

— Иностранное издание включило Овечкина, Кучерова, Малкина, Василевского и Бобровского в список хоккеистов, которые должны оказаться в Зале славы. Как вы считаете, кто из российских хоккеистов должен первыми войти в Зал славы?

— Мне кажется, что эти хоккеисты достойны все вместе войти в Зал славы. Сложно кого‑то выделить, так как все они мастера высочайшего уровня, и каждый по‑своему, в своём амплуа добивается результатов, пропагандирует хоккей и представляет поколение легендарных спортсменов России, — сказал Быков «Матч ТВ».