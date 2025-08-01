Команда Овечкина сыграет с командой Дацюка в Подмосковье

Две команды прославленных российских хоккеистов сразятся в Матче звёзд на большом финале Кубка Александра Овечкина (ОвиCUP 2025) в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

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Гала-матч состоится на арене «Мытищи» имени В. И. Шалимова 9 августа — в заключительный день ОвиCUP. В роли капитана одной из ледовых дружин на лёд выйдет Александр Овечкин. В команде лучшего снайпера за всю историю НХЛ выступят звёздные хоккеисты разных лет: Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Матвей Мичков, Вячеслав Фетисов, Сергей Коньков, Алексей Морозов, Андрей Николишин, Виталий Прохоров, Евгений Конобрий, а также призёр чемпионата Европы по футболу, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин, призёр чемпионата Европы по футболу, чемпион России Дмитрий Сычев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, актёр театра и кино, звезда сериала «Молодёжка» Денис Никифоров, основатель школы «Красная Машина Юниор», главный тренер сборной «Россия 25», член Совета Директоров «Динамо» Роман Ротенберг и хоккейный блогер Ярослав Кузьмичев (Yarkuzya).

Капитан второй команды Павел Дацюк выведет на ледовую площадку не менее сильный состав именитых игроков: Илья Ковальчук, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Кирилл Марченко, Егор Замула, Дмитрий Воронков, Дмитрий Симашев, Александр Романов, Валерий Каменский, Александр Гуськов и Никита Филатов. Помогать профессиональным хоккеистам будут: двукратный чемпион СССР по футболу, обладатель Кубка Португалии и Кубка Интертото Александр Мостовой, спортивный функционер Камил Гаджиев, блогеры Владимир Тимофеев (Vobon), Андрей Репин (Repa) и Дмитрий Козлов (Deemy).

Следить за Матчем всех звёзд с тренерской скамейки будут: двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов, чемпион и трёхкратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный, а также блогер Hockey Stigg.

Основным ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев, а прокомментируют противостояние двух звёздных команд профессиональные журналисты Сергей Гимаев, Денис Казанский и Роман Скворцов.

Прямая трансляция Матча всех звёзд будет запущена в официальном сообществе Кубка Александра Овечкина в «VK».

После гала-матча на арене ледового дворца состоится финальная игра турнира среди лучших детско-юношеских команд, исход которой определит обладателя главного трофея — переходящего кубка имени легендарного хоккеиста. Победителей и призеров наградит лично Александр Овечкин. Кроме того, для всех болельщиков запланировано яркое спортивное шоу и развлекательная программа с розыгрышем призов.

Напомним, что в текущем году Кубок Александра Овечкина пройдёт со 2 по 9 августа на двух подмосковных аренах — в Красногорске на арене имени Владимира Петрова и в Мытищах на арене имени Виктора Шалимова. Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он состоится в седьмой раз. В нём примут участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана — это рекордное количество участников за все время проведения турнира. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».