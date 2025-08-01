«Салават Юлаев» расторг контракты с Сергеем Андроновым и Дмитрием Юдиным.

Игроки перешли в клуб из Уфы 25 июля в результате обмена из СКА. В рамках сделки «Салават» также получил денежную компенсацию.

Дмитрий Юдин в регулярке-2024/25 провел 55 игр за «Ак Барс» и СКА и набрал 7 (2+5) баллов при показателе полезности минус 5. В его активе также 6 матчей в плей-офф.

Сергей Андронов отметился 4 (1+3) очками в 36 играх регулярки за СКА. В его активе также 4 матча в плей-офф.