Стало известно, сколько Эберт заработает в «Автомобилисте»

Ник Эберт заработает 115 млн рублей за 2 сезона в «Автомобилисте».

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Сегодня защитник подписал новое соглашение с клубом на 2 года.

По данным «Спорт-Экспресса», он заработает 55 млн рублей за первый год контракта и 60 — за второй.

В сезоне-2024/25 Ник Эберт провел 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 (7+8) баллов при полезности «плюс 5».

В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 6 играх при полезности «минус 6».