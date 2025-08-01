«Металлург» отказался от идеи выменять защитника у «Спартака»

«Спартак» предлагает Егору Савикову контракт с зарплатой 8-9 млн рублей за сезон.

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Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, клуб отказывается обменивать игрока в другую команду по рыночной стоимости

Савиков находится в статусе ограниченно свободного агента, права на него принадлежат «Спартаку».

«Егору Савикову в «Спартаке» предлагают контракт с зарплатой в 8-9 миллионов за сезон, сторону игрока не устроила финансовая часть предложения «красно-белых», которое в 2,5-3 раза отличается от рыночной стоимости защитника. После этого Савиков, права на которого в КХЛ принадлежат «Спартаку», запросил обмена из московского клуба, интерес к защитнику проявляли сразу несколько команд в КХЛ. Например, «Металлург» был готов обменять права на Савикова и подписать с ним контракт на условиях, соответствующих рынку, но «Спартак» запросил слишком большую компенсацию, и магнитогорский клуб отказался от идеи подписать Егора. В данный момент еще несколько клубов КХЛ проявляют интерес к игроку и готовы дать ему контракт, соответствующий его рыночной стоимости, но «Спартак» просит чересчур большую компенсацию в обмен на защитника», – сказал телеканалу источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне-2024/25 на счету защитника Егора Савикова 49 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф Фонбет КХЛ, в которых он набрал 16 (2+14) очков при полезности «+12».