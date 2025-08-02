Владимир Крикунов возглавил клуб КХЛ "Сочи"

75-летний Владимир Крикунов официально назначен на пост главного тренера "Сочи".

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Один из самых опытных тренеров Владимир Крикунов вернулся в Континентальную хоккейную лигу. 75-летний специалист в предстоящем сезоне будет наставником "Сочи".

В начале июня сочинцы объявили о том, что на пост главного тренера назначен Вячеслав Козлов, однако 19 июля руководство клуба приняло решение расстаться с этим специалистом.

А уже на следующий день генеральный директор "Сочи" Игорь Григоренко предложил вакантный пост заслуженному тренеру России Крикунову. В КХЛ он в последний раз работал в рижском "Динамо". Также он возглавлял "Ак Барс", "Нефтехимик", московское "Динамо", "Барыс" и "Автомобилист".

В сезоне 2023/24 Владимир Крикунов был наставником выступающего во Всероссийской хоккейной лиге "Динамо" из Санкт-Петербурга.

Сочинцы в прошлом сезоне заняли последнее место в Западной конференции КХЛ.