Защитник Карпухин может покинуть СКА

Защитник СКА Илья Карпухин готов покинуть СКА и ждет предложений от клубов КХЛ. Об этом сообщил «Советский спорт».

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По данным источника, ранее агент игрока Александр Черных предположил, что Карпухин начнет новый сезон КХЛ в составе петербуржцев.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ на счету Карпухина пять шайб и четыре передачи в 29 встречах в составе СКА. С 2018 по 2024 год защитник выступал за «Трактор».

СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина в прошлом сезоне. В результате прошедшей кампании с поста главного тренера был уволен Роман Ротенберг. На его место пришел Игорь Ларионов.

В 2024 году СКА обменял на Карпухина Арсения Коромыслова и Василия Глотова.