Хоккейный клуб «Спартак» и словацкий защитник Михал Чайковски договорились о прекращении сотрудничества. Как сообщает пресс-служба красно-белых, контракт с игроком расторгнут. Ранее защитник прошёл процедуру списка отказов КХЛ и был отправлен в клуб ВХЛ «Химик».

В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны провёл за «Спартак» 40 матчей, в которых записал на свой счёт две шайбы и 12 результативных передач с показателем полезности «+7». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 словак не выступал. Всего за свою карьеру в рамках Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 444 встречи, в которых забил 64 гола и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+70».