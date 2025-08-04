Стало известно имя нового капитана «Ак Барса» и его ассистентов

Защитник Алексей Марченко стал новым капитаном «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

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На этом посту Марченко сменил чешского нападающего Дмитрия Яшкина.

33-летний Марченко играет в «Ак Барсе» с 2023 года. В конце июня он продлил контракт с клубом на два года. В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны провёл 79 матчей в регулярке и плей-офф, в которых записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и отдал 15 результативных передач.

Марченко – обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и Олимпийский чемпион-2018.