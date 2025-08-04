19-летний российский форвард вошёл в топ-5 лучших проспектов «Калгари» по версии НХЛ
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовал список пяти лучших проспектов «Калгари Флеймз». 19-летний российский нападающий Матвей Гридин занял четвёртое место в рейтинге.
Топ-5 проспектов «Калгари» по версии сайта НХЛ:
- Зэйн Парех (19 лет, защитник)
- Хантер Бржустевич (20, защитник)
- Коул Решни (18, нападающий)
- Матвей Гридин (19, нападающий)
- Самуэль Гонзек (20, нападающий)
Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2024 года. В сезоне-2024/2025 он выступал в Юниорской лиге Квебека за «Шавиниган Катарактс», провёл 72 матча и набрал 96 (44+52) очков. Ожидается, что в предстоящем сезоне российский форвард перейдёт будет играть в АХЛ, где в сезоне-2023/2024 набрал 83 очка (38+45) очка в 60 матчах за «Маскегон».
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