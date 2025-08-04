19-летний российский форвард вошёл в топ-5 лучших проспектов «Калгари» по версии НХЛ

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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовал список пяти лучших проспектов «Калгари Флеймз». 19-летний российский нападающий Матвей Гридин занял четвёртое место в рейтинге.

19-летний российский форвард вошёл в топ-5 лучших проспектов «Калгари» по версии НХЛ
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Топ-5 проспектов «Калгари» по версии сайта НХЛ:

  1. Зэйн Парех (19 лет, защитник)
  2. Хантер Бржустевич (20, защитник)
  3. Коул Решни (18, нападающий)
  4. Матвей Гридин (19, нападающий)
  5. Самуэль Гонзек (20, нападающий)

Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2024 года. В сезоне-2024/2025 он выступал в Юниорской лиге Квебека за «Шавиниган Катарактс», провёл 72 матча и набрал 96 (44+52) очков. Ожидается, что в предстоящем сезоне российский форвард перейдёт будет играть в АХЛ, где в сезоне-2023/2024 набрал 83 очка (38+45) очка в 60 матчах за «Маскегон».

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