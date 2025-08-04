Мать юного хоккеиста выбежала на лед, чтобы напасть на судей

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Мама одного из хоккеистов выбежала на лед во время хоккейного матча, чтобы напасть на судей, передает Idnes.

Видео: мать юного хоккеиста выбежала на лед, чтобы напасть на судей
© РИА Новости

Инцидент произошел между командами United Selects Ice Mammoth 2010 года рождения.Ice Mammoth вели со счетом 9:0. Мама одного из хоккеистов команды United Selects.Судьям пришлось несколько раз выдворять маму хоккеиста со льда. В какой-то момент мама игрока покинула лед, показав неприличный жест.

В июне 2025 года канадский нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отреагировал на бурную реакцию своей мамы на его гол в овертайме второго матча финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз», предложив надеть на нее намордник.

«Она из тех, на кого нужно надеть намордник (смеется). Она очень заводится во время игр», — сказал Маршан.
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