Овечкин возглавил рейтинг игроков НХЛ по заработанным деньгам

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занял первую строчку в рейтинге игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заработанным деньгам за карьеру. Об этом сообщает портал Sportrac.

39-летний форвард заработал $161,72 млн. Второе место по этому показателю занял канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби ($155,89 млн), третье - российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин ($146,87 млн).

Ожидается, что до конца контракта Овечкина с "Вашингтоном" в сезоне-2025/26 сумма заработанных нападающим денег вырастет до $171,22 млн.

В начале апреля Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил 895-ю шайбу, обойдя канадца Уэйна Гретцки. Всего на счету форварда 1 623 очка (897 шайб + 726 передач). В 2018 году он вместе с "Вашингтоном" стал обладателем Кубка Стэнли.