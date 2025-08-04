Что за хаос в КХЛ этим летом?

В межсезонье-2025 случилось слишком много трэша.

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КХЛ никогда не была идеальной лигой. Собственно, даже НХЛ нельзя назвать таковой. Но стремление к идеалу — это то, что помогает становиться лучше.

В последние годы КХЛ начала перестраиваться, причём в некоторых аспектах – достаточно сильно. Более того, за значительную часть изменений хочется поаплодировать. Лига многое сделала правильно. Косяки тоже бывали, конечно, но реформы в основном обнадёживали хотя бы в рамках идей и потенциальных исходов.

Однако в межсезонье-2025 КХЛ, как и её имидж, затрещала по швам. Даже хорошие нововведения привели к кошмарным последствиям. И ведь — главный парадокс — саму лигу-то тяжело обвинить в большинстве этих случаев!

Что же произошло в лиге за последние месяцы? Мы собрали все крупные безумные события межсезонья-2025.

Акт 1. Тренерские контракты и уважение — ничто. Часть первая

Кажется, что всё началось сразу после завершения сезона-2024/2025. Достаточно быстро появились слухи, что главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, несмотря на действующий контракт, покинет клуб и подпишет длительное (и крупное) соглашение с ЦСКА.

Эту тему мы уже не раз обсуждали, поэтому просто пройдёмся тезисно по тому, что узнали из ситуации, которая продолжает развиваться до сих пор.

1. Тренерские контракты в КХЛ — пустышка. За любым наставником с действующим соглашением могут прийти в любой момент и забрать его./Любой наставник с действующим соглашением может в любой момент покинуть клуб. (Примечание: вероятно, это касается далеко не всех клубов, а только избранных).

2. Устраивать чемпионский парад спустя два-три месяца после завоевания кубка – значит порождать новые скандальные ситуации. Вы просто не сможете собрать всех героев, приведших клуб к победе, не сможете разделить момент чествования со всеми, кто того заслуживает. Приглашать их, когда они уже работают в других командах, — также затея сомнительная.

3. Любой при правильных условиях может забыть об уважении к главным творцам побед клуба. Любой при правильных условиях может забыть о высоких стандартах, о которых в открытую заявлял и которым обучал других.

Акт 2. Неожиданная смерть клубов — это норма

В июне ушёл из жизни хоккейный клуб «Витязь». Стремительно и безвозвратно. От первых слухов о возможной кончине до официальной смерти прошло четыре недели — всё уместилось в июнь.

Неожиданно подмосковную команду «кинул» главный спонсор. А самое удивительное в этой ситуации – тот факт, что чуть раньше «Витязь» официально был допущен к новому сезону. То есть предоставил КХЛ все необходимые гарантии. А их не так уж легко получить. Статьи 45 и 46 правового регламента лиги описывают условия, при которых клуб будет допущен к следующему сезону. «Витязь» им вроде как соответствовал, поэтому переключим внимание на статьи, которые касаются финансовых гарантий — как раз того, с чем у команды возникли проблемы.

В части 1 статьи 48 о финансировании написано следующее: «Для подтверждения требований, касающихся обеспечения финансирования Основной команды, Клуб обязан предоставить в КХЛ до 1 марта текущего года прогнозный бюджет Клуба [...], а также гарантийное письмо юридического лица и (или) уполномоченного органа власти по месту регистрации Клуба с указанием суммы денежных средств, выделяемых Клубу. Указанный документ должен подтверждать, что Клуб будет обеспечен финансовыми ресурсами в размере, покрывающем прогнозный бюджет Клуба для участия в Чемпионате КХЛ на следующий сезон».

До 1 марта все условия были выполнены. Поэтому обратимся к части 2 статьи 48.

«По результатам проверки предоставленных документов по финансированию на предстоящий сезон КХЛ может назначить Клубу процедуру защиты бюджета. Для прохождения данной процедуры Клубы должны предоставить договоры, на основании которых будет осуществляться финансирование Клуба (пожертвования, выделения средств, спонсорские, оказания услуг и т. п.).

Представляемые договоры должны содержать следующие существенные условия:

2.1. сумму получаемых Клубом денежных средств в размере, покрывающем запланированный бюджет Клуба для участия в Чемпионате КХЛ;

2.2. график перечисления Клубу денежных средств со сроками перечисления, с ответственностью за несоблюдение данных сроков;

2.3. договорную неустойку за нарушение обязательств перед Клубом и компенсацию за односторонний отказ от договора в размере неисполненных обязательств», — говорится в регламенте.

Логичный вопрос: что по части 2 статьи 48 и были ли выплачены какие-либо неустойки, о которых говорится в пункте 2.3?

Получается, предоставляемые гарантии могут оказаться пустышкой, а клуб с 20-летней историей — погибнуть за один месяц.

Как и почему от глаз лиги скрылись финансовые проблемы «Витязя»? Точно ли в КХЛ не знали о них? Что руководство лиги сделало, чтобы спасти клуб? Есть ли вообще механизмы помощи и спасения команд в случае подобных ситуаций?

Кажется, будто нет. Потому что в итоге максимум из того, что КХЛ сумела сделать для «Витязя», — это отсрочить момент гибели, чтобы клуб успел распродать хоккеистов и погасить хоть какие-то долги.

Однако теперь никто в лиге не может чувствовать себя защищённым.

Акт 3. Фарс с переездами клубов

Для КХЛ практика переездов команд из одного города в другой не нова. В своё время «Авангард» жил в Балашихе, тот же «Витязь» скитался по городам, да и «Куньлунь» — тоже. Теперь переезды вышли на новый уровень. Китайский клуб из Мытищ переезжает… в Санкт-Петербург! Более того, на «СКА Арену» — в то время как сами армейцы вернутся в «Ледовый», чья вместимость примерно в два раза меньше.

Впрочем, из всего, что в это межсезонье произошло в КХЛ, это событие — самое безобидное и даже по-хорошему забавное. Особенно если учесть, что «Куньлунь» первый домашний матч проведёт… со СКА. В Санкт-Петербурге. Фарс, да и только.

Акт 4. Контракты игроков — пустышка. Часть первая

18. Что означает это число? Именно столько хоккеистов покинули «Авангард» в текущее межсезонье. При этом больше половины было подписано в прошлое межсезонье или в ходе сезона-2024/2025. А особняком здесь стоят двое: Джесси Блэкер и Владимир Ткачёв.

Казахстано-канадский хоккеист заключил контракт с «Авангардом» 6 июня. Его расторгли 21 июля. Ровно полтора месяца Блэкер находился в стане «ястребов». И подпись «спасибо за игру» в прощальном посте для хоккеиста, который не успел провести за клуб ни одного матча, — как вишенка на торте.

Но это ещё цветочки. Куда «веселее» оказалась ситуация с Ткачёвым. Безусловный лидер и главная звезда омского клуба, одна из главных звёзд всея КХЛ — он оказался брошен родной же командой. Конечно, его огромное соглашение висело ярмом на шее «Авангарда», однако и Владимир не был эгоистом. Наоборот, он шёл навстречу «ястребам» и, уже однажды согласившись на сокращение контракта, был готов, по его словам, ещё раз пойти на это, лишь бы остаться в клубе.

Ткачёва всё-таки расторгли, и омичи даже не стали отмалчиваться, что, безусловно, отлично. Когда дело касается серьёзных дядечек в костюмах, зачастую экстремально не хватает гласности. За это респект.

Однако вызывает огромные вопросы то, как именно генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал ситуацию.

«Да, просили Владимира сгонять в Канаду и поговорить с тренером. Спасибо ему — он был готов. А что тут непонятного?» — главные слова функционера.

Преподносится эта мысль как нечто простое и понятное, причём даже правильные посылы есть — например, о том, что нужно решать какие-то спорные ситуации лично. Однако насколько корректно предлагать хоккеисту, который долгие годы был лидером команды, «сгонять» через океан, чтобы переговорить с глазу на глаз с человеком, который и полугода в клубе не провёл? Конечно, былые заслуги порой не имеют никакого веса, но… а как же уважение? Как сказал сам Ткачёв, у него не было визы. Получается, цена этого самого уважения — одна (не)сделанная виза?

«Когда в итоге стало очевидно, что решение только одно — непростое, тяжёлое, но не смертельное ни для кого (не было сомнений, что Владимир найдет команду минут за 10) — поступили как поступили. Это всё рабочие моменты, просто работа у нас такая, особенная: и у менеджеров, и у хоккеистов», — ещё одна яркая цитата Чистякова.

Подход «ничего личного, просто бизнес» — это стратегия, которая сделала из НХЛ лучшую хоккейную лигу в мире. Не чужда она и российскому спорту, однако в наших реалиях такая тактика нередко сопровождается провалами, а соответственно, и репутационными потерями. Иными словами, нужно постепенно подготавливать почву для подобных изменений, в том числе и лиге. Иначе будет куцо, грубо, некорректно. Словно хаос.

«Авангард» сделал несколько необычных ходов за последнее время. Без подготовленной почвы. Поэтому теперь Ткачёв, который качественно исполнял свои обязанности по крупному контракту, получит от него копейки, а менеджеры ничему не научатся.

Прибавим ситуации с Блэкером, Грантом. Что выходит? Никто не несёт ответственности, а игроки остаются ни с чем. Когда почти все клубы уже собрали составы, найти место в КХЛ — задача крайне тяжёлая.

Вот и получается, что действия «Авангарда» просто вредят и так натерпевшемуся имиджу КХЛ, которой теперь задуматься бы над тем, чтобы вновь залатать дыры в правилах. Если у нас стратегия «просто бизнес», нужно готовить почву для этого.

А другие легионеры, особенно если они достаточно высокого уровня, трижды подумают, прежде чем ехать в лигу, где могут остаться без работы спустя полтора месяца, не сыграв ни матча.

Акт 5. Контракты игроков — пустышка. Часть вторая

Другим популярным ходом для клубов в межсезонье стало дело, начатое хоккеистами СКА. Как оказалось, и в других командах немало альтруистов, готовых пойти на сокращение контрактов ради Кузне… то есть общего успеха!

Особо на этом фоне выделилось московское «Динамо», использовавшее все три слота. Согласно данным в СМИ, Кирилл Адамчук согласился на понижение с 35 млн рублей до 20 млн, Игорь Ожиганов — с 65 млн до 35 млн, а один из лучших вратарей лиги Владислав Подъяпольский — c 70 млн до 45 млн. Всё — ради того, чтобы впихнуть новый контракт Никиты Гусева под потолок зарплат (пока хватило лишь на пробный).

КХЛ сама оставила эту лазейку клубам, а те, довольные, пользуются данными фичами (или всё же багами?). Вот только такая практика совершенно ломает принципы потолка зарплат.

Введение потолка стало безусловным плюсом для лиги, поскольку дало шанс бедным приблизиться к богатым, а талантливым управленцам — показать все свои навыки. Вот только в нынешнее межсезонье разрыв, кажется, начал вновь увеличиваться, а функционеры вместо прогресса в своих прямых обязанностях (например, в ведении переговоров) учатся находить дыры в правилах и бить в них. В той же НХЛ нет никаких переподписаний на меньших условиях. Поэтому генменеджер несёт полную ответственность за каждый контракт. И платится за неё.

В КХЛ же клубы технически вписываются в потолок, но на деле растягивают платёжку так сильно, как могут. Прозрачности — никакой, ответственности — в сущности, тоже. Только альтруисты, которые после классного сезона согласны сократить зарплату. Вы же тоже после отлично проделанной работы просите снизить вам зарплату, чтобы изданию/заводу/компании/любому месту было финансово попроще?

Иными словами, на первых порах возможность переподписания, может, и была нужна, но теперь она мешает развитию и прозрачности лиги. Необходимо её убирать. Иначе богатые клубы продолжат становиться богаче.

Акт 6. Контракты игроков — пустышка. Часть третья

КХЛ оставила денежные вознаграждения активом, который можно обменивать. И до нынешнего межсезонья это работало нормально.

А теперь клубы платят другим, чтобы те забрали их хоккеистов. Безумие, не правда ли?

Так, СКА с доплатой со своей стороны отдал Павла Дедунова в «Сочи», получив права на нападающего Егора Фирсова; Николая Полякова и Артёма Земчёнка — в «Ладу», а Сергея Андронова и Дмитрия Юдина — в «Салават Юлаев».

В каждом из трёх случаев СКА доплачивал другому клубу (по информации в СМИ, суммарно санкт-петербургский клуб потратил на это 50+ млн рублей). В чём главная проблема? Эти хоккеисты не нужны армейцам, их соглашения слишком тяжелы для других клубов, а за расторжение контракта по инициативе работодателя будет необходимо платить компенсацию, причём эта сумма останется под потолком зарплат команды. Поэтому СКА было легче заплатить другим, чтобы не утяжелять свою платёжку.

Поэтому «Салават», которому нужно как-то вписаться в платёжку без больших вложений, впоследствии расторг и Андронова, и Юдина.

Причём и другие команды стали прибегать к этой схеме.

Возможно, такой аналог системы НХЛ, когда клубы при обмене сохраняют часть контракта у себя под платёжкой, чтобы отдать игрока, и неплох, но в нынешних условиях это вновь словно снимает ответственность с менеджеров, которые хоть и платят за ошибки, но не расплачиваются за них. Тот же СКА заплатил кругленькую сумму, однако в конце концов добился своего — освободил место под платёжкой, не связав себе руки. Так ли должна выглядеть ответственность за ошибки?

Акт 7. Тренерские контракты и уважение — ничто. Часть вторая

Тренерская карусель получила новый виток в июле.

3 июня «Сочи» назначил Вячеслава Козлова главным тренером. Специалист прежде работал ассистентом Алексея Кудашова в московском «Динамо» и наконец заслужил шанс попробовать себя на месте главного тренера. Однако уже 19 июля южный клуб объявил об увольнении Козлова. Полтора месяца — и «спасибо за игру».

Причём штаб в «Динамо» уже был сформирован, а другие клубы КХЛ к концу июля особо и не нуждались в тренерах, даже в таких перспективных. Вот и получилось, что «Сочи» подставил Козлова. А каких-либо механизмов защиты прав специалиста в лиге не нашлось.

Акт 8. Долгосрочное развитие в КХЛ — это мечты

По сути, все предыдущие акты сводятся к этому же выводу, но есть и другие проявления, которые мы ещё не обсудили. Например, ситуацию с бронзовым призёром Кубка Гагарина — 2024/2025 «Салаватом Юлаевым». У уфимцев подобралась отличная команда, сплав юности и опыта, россиян и легионеров. Для того чтобы всерьёз претендовать на трофей в новом сезоне, юлаевцам нужно было лишь сохранить по максимуму тех, кто уже играл за команду, и немного поработать над длиной скамейки…

…все надежды болельщиков «Салавата» пошли прахом с началом межсезонья. Оказалось, что у клуба большие финансовые сложности. Руководство сменило вектор развития команды: теперь никаких крупных трат, ставка на молодёжь. Поговаривают, что уфимцы ищут варианты обмена своего главного голеадора Джоша Ливо и лидера Александра Хмелевски.

Теперь в лучшем случае «Салавату» придётся бороться за попадание в плей-офф. Хотя ещё весной казалось, что клуб ждёт светлое будущее. Таково теперь бытие в КХЛ.

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Всё это в очередной раз напоминает о том, насколько велика разница между КХЛ и НХЛ. В заокеанской лиге франшизы продумывают стратегию на годы вперёд и постепенно двигаются к намеченным целям, в то время как в КХЛ клубы в любой момент могут потерять финансирование, выйти из фавора мэра/губернатора, просто исчезнуть, сменить руководство и/или вектор развития. Иногда на постройку команды уходят годы, а на её гибель — считаные дни и недели (привет, «Витязь»). Хоккеисты и тренеры, по сути, не защищены контрактами. В регламенте много лазеек, которыми клубы и функционеры активно пользуются.

Даже если отойти от НХЛ (на неё мы смотрим исключительно как на пример лучшей из существующих хоккейных лиг — и всё ещё можем многому научиться), КХЛ в это межсезонье отдалилась от того, к чему стремилась в последние годы.

А главное — большинство проблем, как и их первопричины, словно невозможно решить, потому что исходят они из самого базиса российского спорта — того фундамента, на котором он создавался и развивается по сей день. Эти проблемы глубинны. Например, отсутствие частного финансирования и высокий уровень зависимости от государственных вливаний. Хотя это касается не только нашего спорта. Если бы здесь не было уточнения про хоккей, какая сфера первой пришла бы вам в голову?

Несмотря на наличие словно нерешаемых проблем, нельзя принимать это как данность. Иначе лигу совсем поглотит хаос. Часть проблем — например, с контрактами тренеров и игроков, переподписаниями, обменами с доплатами, минимальными (а для ряда клубов почти незаметными) санкциями за расторжения, переездами — можно решить уже в ближайший год. Это реформы, которые напрашиваются и которые необходимы.

Что касается остального — над этим можно работать. Чтобы если и не справиться с проблемами до конца, то хотя бы снизить негативные последствия/воздействия.

Однако, если не начать что-то менять, нам останется лишь и дальше пытаться получать извращённое удовольствие от происходящего в КХЛ хаоса, где клубы внезапно умирают, лучших хоккеистов просто расторгают, а долгосрочное планирование и контракты не значат ничего.

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