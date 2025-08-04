Кожевников: «Салават Юлаев» может не выйти в плей-офф в следующем сезоне КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что «Салават Юлаев» может не выйти в плей-офф в следующем сезоне-2025/2025 КХЛ.

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«Расторжения в Уфе продолжились и в августе. Если учесть, что летом скорее усилились «Сибирь» и «Амур», то по составу «Салават» уже не проходит в кубковую восьмёрку Востока. И пусть на меня за такую оценку хоккейный Башкортостан не обижается. Вся надежда Уфы – на то, что молодёжь не попадёт на синдром второго сезона. Ну и на талант главного тренера Козлова», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

Ранее Кожевников отметил селекцию магнитогорского «Металлурга» в межсезонье.