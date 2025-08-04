Нападающий Корбит рассказал о переходе в «Салават Юлаев»

Корбит о переходе в «Салават»: «Мне не давали играть в «Спартаке», хотя я показывал результат. Хотел поиграть на высоком уровне, я не подведу»
Прохор Корбит рассказал о переходе в «Салават Юлаев».
В межсезонье уфимский клуб выменял нападающего у «Спартака». Форвард стал лучшим бомбардиром «Химика» в прошлом сезоне ВХЛ.
– Как происходил переход в «Салават Юлаев»?
– Когда узнал, что есть такой вариант, то сказал агенту, что надо его добить.
Потому что в «Спартаке» мне не давали играть, хотя я показывал результат, и я хотел перейти и поиграть на высоком уровне. Рад, что «Салават» дает мне такую возможность: я не подведу.
– Ожидается серьезная конкуренция в составе?
– Да, все ребята стремятся пробиться в команду и всегда есть конкуренция. Это хорошо.
– Как вам тесты в «Салавате Юлаеве»?
– Приятные тесты. То, что нужно. Я думаю, что это один из самых сложных тестов вообще, которые я сдавал, – сказал Прохор Корбит.
Корбит о переходе в «Салават»: «Мне не давали играть в «Спартаке», хотя я показывал результат. Хотел поиграть на высоком уровне, я не подведу»
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