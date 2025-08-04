Ковальчук оценил шансы «Спартака» выйти в полуфинал

Илья Ковальчук назвал Алексея Жамнова одним из самых харизматичных тренеров КХЛ.

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В прошлом сезоне красно-белые проиграли «Салавату Юлаеву» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

– Этот «Спартак» может выйти в полуфинал?

– Я уверен, что именно такая цель и стоит. Загадывать не будем, но точно можно сказать, что команда усилилась и появилась глубина состава.

Во вратарской линии тоже нет вопросов, потому что подписали Николаева на длинный контракт. Все в их руках.

– Насколько важно было продлить Алексея Жамнова?

– Очень важно. Алексей Юрьевич – стержень. Он и главный тренер, и генеральный менеджер, и душа всей команды.

Я думаю, что ему очень непросто, но он сам выбрал такую роль, и он с ней справляется. Мы со своей стороны всегда его поддержим.

Я думаю, что он один из самых харизматичных тренеров в лиге. Это дорогого стоит, – сказал бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.