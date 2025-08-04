Ковальчук оценил шансы «Спартака» выйти в полуфинал

Ковальчук о шансах «Спартаку» выйти в полуфинал: «Именно такая цель и стоит. Жамнов – один из самых харизматичных тренеров в КХЛ. Он душа команды»
Илья Ковальчук назвал Алексея Жамнова одним из самых харизматичных тренеров КХЛ.
В прошлом сезоне красно-белые проиграли «Салавату Юлаеву» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
– Этот «Спартак» может выйти в полуфинал?
– Я уверен, что именно такая цель и стоит. Загадывать не будем, но точно можно сказать, что команда усилилась и появилась глубина состава.
Во вратарской линии тоже нет вопросов, потому что подписали Николаева на длинный контракт. Все в их руках.
– Насколько важно было продлить Алексея Жамнова?
– Очень важно. Алексей Юрьевич – стержень. Он и главный тренер, и генеральный менеджер, и душа всей команды.
Я думаю, что ему очень непросто, но он сам выбрал такую роль, и он с ней справляется. Мы со своей стороны всегда его поддержим.
Я думаю, что он один из самых харизматичных тренеров в лиге. Это дорогого стоит, – сказал бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.
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Ковальчук о шансах «Спартака» выйти в полуфинал: «Именно такая цель и стоит. Жамнов – один из самых харизматичных тренеров в КХЛ. Он душа команды»
Артем Батрак: «Ак Барс» проходит на двойку трансферную работу – впечатление, что клуб ничего не делает. Либо не работают, либо работают, но проигрывают конкуренцию за игроков»
Трусова назвала неизвестные факты о себе: «Не люблю прикасаться к песку; не люблю, когда трогают голову; до беременности не пила кофе»
Ковальчук о шансах «Спартака» выйти в полуфинал: «Именно такая цель и стоит. Жамнов – один из самых харизматичных тренеров в КХЛ. Он душа команды»