Генменеджер «Авангарда» оценил слухи о переходе Хмелевски в клуб

Сопин о Хмелевски и Ружичке: «У «Авангарда» два легионерских места, рассматриваем все варианты. Если закроем позицию центрального нападающего, сможем искать усиление по ходу сезона»
Алексей Сопин оценил слухи о переходе Саши Хмелевски в «Авангард».
– Прокомментируете слухи о Хмелевски и Ружичке?
– Думаю, эти слухи рождаются так – люди обсуждают финансовые проблемы «Салавата Юлаева» и пытаются понять, что клуб будет делать с высокооплачиваемыми лидерами. Отправляют в «Авангард».
То же самое с Ружичкой – он не может подписать контракт со «Спартаком». Наверное, рассматриваются варианты обмена этих прав, многие эксперты отправляют его к нам.
Пока ничего предметного по этим вопросам сказать не могу. Рассматриваем все варианты усиления, но сказать, что мы ведем переговоры по этим игрокам, пока не готов.
– Это ситуация «либо Маклауд, либо они» или все возможно?
– Все возможно. У нас есть два легионерских места. Если закроем позицию центрального нападающего, то сможем взять некую паузу, начать чемпионат в текущем составе и искать усиление по ходу сезона, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
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Сопин о Хмелевски и Ружичке: «У «Авангарда» два легионерских места, рассматриваем все варианты. Если закроем позицию центрального нападающего, сможем искать усиление по ходу сезона»
Тюкавин про «большую жопу»: «Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Когда идет пас из глубины, приходится разворачиваться, уходить от защитников – за счет таза получается»
Овечкин стал амбассадором сервисов «Яндекса» на 3 года. Компания приобрела права на создание фильма или сериала о форварде «Вашингтона», Кинопоиск покажет документалку об Александре
Сопин о Хмелевски и Ружичке: «У «Авангарда» два легионерских места, рассматриваем все варианты. Если закроем позицию центрального нападающего, сможем искать усиление по ходу сезона»