Генменеджер «Авангарда» оценил слухи о переходе Хмелевски в клуб

Алексей Сопин оценил слухи о переходе Саши Хмелевски в «Авангард».

– Прокомментируете слухи о Хмелевски и Ружичке?

– Думаю, эти слухи рождаются так – люди обсуждают финансовые проблемы «Салавата Юлаева» и пытаются понять, что клуб будет делать с высокооплачиваемыми лидерами. Отправляют в «Авангард».

То же самое с Ружичкой – он не может подписать контракт со «Спартаком». Наверное, рассматриваются варианты обмена этих прав, многие эксперты отправляют его к нам.

Пока ничего предметного по этим вопросам сказать не могу. Рассматриваем все варианты усиления, но сказать, что мы ведем переговоры по этим игрокам, пока не готов.

– Это ситуация «либо Маклауд, либо они» или все возможно?

– Все возможно. У нас есть два легионерских места. Если закроем позицию центрального нападающего, то сможем взять некую паузу, начать чемпионат в текущем составе и искать усиление по ходу сезона, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.