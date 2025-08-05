«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ

Челябинский «Трактор» на сайте представил тренерский штаб на сезон‑2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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С прошлого сезона в штабе остались главный тренер Бенуа Гру, ассистент Рафаэль Рише, тренер вратарей Петер Шкрабел, а также тренер по общефизической подготовке Кирилл Гарифуллин.

В межсезонье команду покинули Борис Миронов, Юрий Кузьменков, Максим Смельницкий, Даниил Бабенко и Владимир Гапонов. Вместо них тренерский штаб пополнили Марио Рише (ассистент главного тренера), Дмитрий Черных (ассистент главного тренера), Александр Соловьев (тренер‑аналитик) и Михаил Бутуев (тренер по ОФП).

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