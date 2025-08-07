Кучеров и Капризов вошли в тройку лучших крайних нападающих НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан лучшим крайним нападающим НХЛ второй год подряд по версии NHL Network.

© Вечерняя Москва

Второе место в рейтинге занял чех Давид Пастрняк, а третье — россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».

В топ-20 также вошли другие российские хоккеисты: Артемий Панарин (10 место) и Александр Овечкин (17 место). В прошлом сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 121 очко, передает портал.

5 августа стало известно, что «Плюс Студия» — продюсерский центр «Яндекса» — приобрела права на экранизацию биографии российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В начале апреля Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.

29 мая журналист Джейкоб Биллингтон заявил, что сезон-2025/26 станет финальным в НХЛ для Александра Овечкина. Он отметил, что хоккейный клуб отправил владельцам абонементов электронное письмо с соответствующей информацией.